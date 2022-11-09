рф і Китай домовилися проінвестувати спільні проєкти на 1,3 мільярда доларів — Finance.ua

рф і Китай домовилися проінвестувати спільні проєкти на 1,3 мільярда доларів Сьогодні 13:45 — Світ

рф і Китай домовилися проінвестувати спільні проєкти на 1,3 мільярда доларів

Представники рф і Китаю домовились про виділення 1,3 млрд доларів на нові проєкти.

Про це пише «Комерсант» із посиланням на повідомлення Мінекономрозвитку рф.

Про виділення 1,3 млрд доларів домовились на засіданні міжурядової комісії з інвестиційного співробітництва.

Зазначається, що всі інвестиційні проєкти були запропоновані росією.

Заступник голови Держкомітету КНР із розвитку і реформи Лінь Няньсю заявив, що російсько-китайське інвестиційне співробітництво має тенденції до зростання, «незважаючи на негативний вплив пандемії та складну міжнародну обстановку».

«Згідно з китайською статистикою, за перші вісім місяців 2022 року інвестиції Китаю в росію становили $450 млн, збільшившись на 150% порівняно з аналогічним періодом минулого року», — заявив представник Китаю.

На засіданні міжурядової комісії підписали меморандум про подальше зміцнення інвестиційного співробітництва.

«Роботу, зокрема, буде проведено у сферах нової енергетики, високотехнологічних галузей економіки і в галузі інфраструктурного розвитку. За словами заступника міністра економрозвитку рф Володимира Іллічова, росія і Китай за останні роки примножили кількість спільних проєктів і планують забезпечувати їх подальше зростання», — йдеться у повідомленні.

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Економічна Правда За матеріалами:

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