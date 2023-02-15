Резерви НБУ зросли у січні на 5% понад довоєнний рівень - ICU (інфографіка) — Finance.ua

Резерви НБУ зросли у січні на 5% понад довоєнний рівень - ICU (інфографіка) Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Валові резерви НБУ зросли в січні на 5% до $29,9 млрд та перевищили рівень до початку великої війни.

Про це йдеться в аналітиці ICU.

Резерви зросли завдяки кредиту від ЄС обсягом 3.0 млрд євро та гранту від США обсягом $1.0 млрд. Водночас НБУ протягом місяця змушений був продати $3.1 млрд, щоб збалансувати міжбанківський валютний ринок.

Як вказують в ICU, НБУ, ймовірно, й надалі поступово накопичуватиме резерви протягом 2023 року завдяки значному обсягу міжнародної фінансової допомоги від іноземних урядів та міжнародних фінансових організацій.

Приплив міжнародних грантів та кредитів навряд чи буде рівномірним протягом року, у той час як дисбаланси на міжбанківському валютному ринку залишатимуться достатньо значними та стабільними.

Тому протягом року можуть спостерігатися певні коливання обсягу резервів НБУ. Проте з урахуванням усіх факторів ми очікуємо, що наприкінці року резерви перебуватимуть у діапазоні $30-35 млрд.

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