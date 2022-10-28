Рейтинг електроприладів: що можна включати навіть у години пік — Finance.ua

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Рейтинг електроприладів: що можна включати навіть у години пік

Особисті фінанси
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Рейтинг електроприладів: що можна включати навіть у години пік
Рейтинг електроприладів: що можна включати навіть у години пік
У Міністерстві енергетики поділилися корисними порадами щодо економії енергії.
Аби зменшити навантаження на мережі, перш за все, громадян просять використовувати не більше одного потужного електроприладу одночасно.
У відомстві нагадали, що економити електроенергію особливо дуже важливо у пікові моменти — з 6:00 до 9:00 та з 17:00 до 23:00.
Рекомендації, як споживати електроенергію з мінімальним навантаженням на енергосистему:
  1. Обмежити у пікові ранкові та вечірні години використання електроприладів з «червоної групи» (праска, пральна машина, фен, електроплита, електрочайник, бойлер, обігрівач або кондиціонер).
  2. Не використовувати одночасно більше одного електроприладу з «червоної групи».
  3. Користуватися приладами з «жовтої» та «червоної» груп по черзі, щоб вони не створювали надмірного навантаження на мережу.
  4. Найменш енергоємна «зелена група», ці електроприлади безпечні для системи і вмикати їх можна протягом дня.
Рейтинг електроприладів: що можна включати навіть у години пік
Зазначається, що це типовий набір приладів, якими може користуватись сім’я з 4 осіб, яка проживає у 2-кімнатній квартирі загальною площею близько 50-55 кв. м. у панельному будинку 1990-х. Така сім’я щомісяця споживає близько 300 КВт/год, якщо користується лише центральним опаленням та підігрівом води або близько 600 КВт/год електроенергії, якщо користується бойлером та додатковим обігрівом.

Довідка Finance.ua:

  • сьогодні «Укренерго» обмежило електропостачання по усій Україні, щоб зменшення навантаження на мережу;
  • також повідомлялося, що графіки віялових відключень електроенергії для Києва переглянуть, але тривалість обмежень можуть збільшити до шести годин;
  • у ДТЕК підрахували, що теплоенергетичні станції за січень-жовтень 2022 року зазнали 17,6 мільярда гривень збитків, понад третину з яких — у третьому кварталі.

Які пристрої «з’їдають» найбільше електроенергії

За матеріалами:
Finance.ua
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