Реєстр волонтерів торік збільшився в понад 8 разів — Finance.ua

Реєстр волонтерів торік збільшився в понад 8 разів Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

У рік повномасштабного вторгнення рф у Реєстрі волонтерів в Податковій зареєструвалися 2383 українці. Це у 8,4 рази більше, ніж за весь час існування переліку.

Про це повідомляє Опендатабот.

Загалом Державна податкова служба нарахувала 2 699 волонтерів на початок 2023 року. Реєстр волонтерів антитерористичної операції створено ще у 2014 році, й до повномасштабного вторгнення у ньому було лише 320 осіб.

Приблизно 70% реєстрацій волонтерів за 2022 рік припало на грудень. Завершення звітного періоду спонукало 1653 громадян в останній місяць року убезпечити себе від проблем з податковою.

Основні причини зареєструватись у переліку волонтерів від ДПС:

Не потрапити під оподаткування донатів

Реєстрація потрібна, аби значні суми донорських коштів не враховувалися до щорічного оподатковуваного доходу. Без цього на донати ДПС може нарахувати 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору.

«Я реєструвався, тому що не хочу, аби понад 1 000 000 грн, зібраних для ЗСУ, пішли до моїх податків. Якщо сума донатів суттєво більше вашого доходу, то точно треба реєструватися. Коли починаєте збирати гроші на періодичній основі — реєструйтесь», — рекомендує волонтер Олександр Краснов , який на постійній основі допомагає ППО Півдня.

Не потрапити під фінмоніторинг та блокування рахунків від банку

Ще одна причина не зволікати з реєстрацією волонтером — підозрілість деяких операцій по картці для вашого банку. Там можуть запитати підтверджуючі документи та навіть заблокувати рахунок за їх відсутності.

Алім Бодня , волонтер з Дніпра, каже, що офіційно оформився після питань від банку — за його словами, Монобанк тоді дав п’ять діб на збір документів.

Рейтинг довіри

На тлі кількості шахрайських схем з донатами та недобросовісних збирачів, включення до офіційного переліку волонтерів також може стати вирішальним аргументом на користь довіри до збору.

Додатковою перевагою, як розповів волонтер Олексій з Chokolovka Team , є те, що зареєстрованим набагато легше взаємодіяти з закордонними та великими донорами. Олексій з командою допомагають військовим на Бахмутському напрямку.

Важливо, що за використання донатів з метою прибутку недобросовісних волонтерів чекає кримінальна відповідальність за статтею 201-2 ККУ. Під час воєнного стану, незалежно від розміру шкоди, за це можна отримати від 5 до 7 років ув’язнення з конфіскацією майна. До того ж, шахраям можуть заборонити обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як зареєструватися волонтером?

Треба подати заяву до ДПС за місцем реєстрації (паперову або електронну). В документі вказати ІПН та банківські реквізити волонтера. Включення до реєстру здійснюється за заявою протягом одного робочого дня.

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