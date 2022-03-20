Реєстр електронних лікарняних відновив роботу — Finance.ua

Реєстр електронних лікарняних відновив роботу

Вчора 17:43 — Особисті фінанси

Електронний реєстр листків непрацездатності Пенсійного фонду України відновив свою роботу в повному обсязі.

Про це повідомляється на сайті Урядового порталу.

Усі е-лікарняні, за якими роботодавці не встигли оформити заяву-розрахунок через відсутність доступу до реєстру, тепер можуть бути опрацьовані та подані до Фонду соціального страхування України на оплату.

«Фонд соціального страхування України є гарантом фінансової та медико-соціальної підтримки для мільйонів українських працівників, вагітних жінок, потерпілих на виробництві та їх родин. Тому попри умови воєнного стану фахівці Фонду продовжують роботу для безперервного здійснення усіх виплат», — йдеться у повідомленні.

Оперативна інформація щодо оплати лікарняних і перерахування коштів безпосередньо на рахунки роботодавців, як і раніше, оновлюється у телеграм-каналі ФССУ за тегами #фінансування_оперативно та #фінансування_страхувальників.

Водночас через військову агресію рф деякі відділення Фонду вимушено призупинили прийом і виконують роботу дистанційно.

Однак більшість відділень продовжують роботу, актуальний перелік і контакти відділень оновлюються за посиланням.

Якщо ваш роботодавець наразі призупинив роботу через бойові дії і не має можливості сформувати заяву-розрахунок за лікарняним, Фонд соціального страхування України нарахує допомогу напряму на вашу банківську картку чи спеціальний рахунок.

Для цього необхідно звернутись до будь-якого зручного відділення ФССУ, яке має можливість продовжувати прийом в умовах воєнного стану. Детальніше про процедуру та необхідні документи за посиланням.

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