Rewater змінює криптоіндустрію — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Rewater змінює криптоіндустрію Вчора 16:10 — Фінтех і Картки

Нещодавно Благодійний Фонд «Антитіла» (заснований музикантами гурту Антитіла), анонсував співпрацю з українським фінтех проєктом Re:water. Зі слів фонду, відтепер команда Rewater на регулярній основі буде переказувати частину коштів з продажу цифрових активів.

Пропонуємо розібратися що ж таке Re:water та чому аналітики пророкують йому (проекту) велике майбутнє.

Наразі публічних згадувань в інтернеті про Re:water українською мовою небагато. Це пов’язано з орієнтованістю проекту на англомовний сегмент як на найбільш універсальний для розвитку глобального фінтех продукту. Однак, зараз у режимі «лайв» ми спостерігаємо, як проект розвиває партнерства серед українських організацій, медійних людей і активно нарощує україномовну аудиторію.

Re:water створювався командою розробників в Україні. Підготовка платформи тривала протягом двох років і зараз знаходиться на фінальній стадії. Родзинкою проекту є інноваційне поєднання класичних фінансів з індустрією криптовалют. Фактично, Re:water створив інфраструктуру, де можна «перевикористати» будь-який фінансовий актив.

На ранньому етапі розвитку проекту у контексті «перевикористання», в першу чергу, мова йтиме про криптоактиви. Навряд чи необхідно пояснювати актуальність даної функції для мільйонів користувачів криптовалюти.

За різними оцінками на криптогаманцях по всьому світу без будь-якої корисної функції для своїх власників лежать крипто токени на суму більше 100 млрд $. Re:water дає можливість вирішити даний «біль» і пропонує власникам криптовалюти функціональність для існуючих токенів, в тому числі можливість додаткового заробітку на депозитах (стейкінгу) у системі: криптоентузіасти отримують вигоду, тисячі розрізнених криптопроектів і мільйони людей об’єднується у єдиній економічній системі одним економічним циклом.

Для кращого розуміння складних алгоритмічних процесів всередині блокчейну Re:water, розробники запроектували економічний цикл за прикладом колообігу води у природі. Отож для того, щоб зрозуміти як все працює необхідно уявити декілька абстракцій, які формують екосистему Re:water:

1. Віртуальна земля (Surface)

Поверхня Re:water виглядає як шахова дошка. Кожна клітинка дошки — це депозитний слот (NFT Tile), який відкриває доступ до усіх функцій проекту. В першу чергу, користувачі використовують NFT Tile для Стейкінгу: користувач заводить у систему свої криптотокени і далі отримує постійні винагороди.

2. Дощ (Rain)

Єдиним способом отримання % винагород за стейк у системі Re:water є алгоритм Дощу. Фактично, кожні 1-10 днів блокчейн проекту генерує математичний автономний алгоритм, що розподіляє винагороди між активними стейками (депозитами), які були зроблені у системі Re:water.

3. Глобальна Хмара (Cloud)

84,77% усіх $WTR коіни зберігаються у Глобальній Хмарі. Саме ці токени під час запуску алгоритму Дощу розподіляються між активними стейками. До даного «сховища» немає доступу жоден із розробників чи користувачів системи. Єдиним способом «видобування» коінів проєкту є алгоритм Дощу.

4. Випаровування (Evaporation)

Усі гейміфіковані фінансово-соціальні механіки платформи Re:water передбачають використання $WTR коінів як адміністративної платіжної одиниці. Це, у свою чергу, передбачає активне використання аудиторією коінів проекту і його поступове поверення до Глобальної хмари (процес «випаровування»).

Побудована проектом інфраструктура, окрім простежуваної прямої вигоди для власників криптотокенів, створює передумови для кардинальної зміни криптоіндустрії у пролонгованій перспективі. Серед основних змін, які ініціює проект Re:water на глобальному фінансовому ринку варто виділити:

— усі фінанси будуть об’єднані єдиною рециркулюючою економічною системою Re:water

— тисячі активів, які задіяні на платформі Re:water підвищать свою цінність

— вперше в історії будуть запущені механізми справедливого алгоритмічного перерозподілу власності

— розроблені гейміфіковані механіки проекту свідчать про створення першої у світі соціальної мережі для фінансів.

Як це працює?

1. Завантаж Re:water з App Store або Google Play

2. Придбай Tiles (NFT для депозиту)

3. Застейкай свої токени у Tile та активуй їх.

Вітаємо, тепер ви послідовник Re:water. Хочете дізнатися більше про проєкт? Запрошуємо вас завітати на сайт та підписатися на соціальні мережі Re:water.

Rewater За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.