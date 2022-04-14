“Революцію” доведеться почекати: випуск VR-гарнітури Apple відклали до 2023 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

“Революцію” доведеться почекати: випуск VR-гарнітури Apple відклали до 2023 року

Вчора 00:17Технології&Авто
353
Деякі аналітики вважали, що гарнітура віртуальної реальності Apple буде випущена наприкінці 2022 року, проте аналітик Джефф Пу з Haitong International Securities каже, що продукт може бути відкладений до 2023 року.
У звіті, опублікованому на сайті 9to5Mac, Пу заявив, що нова гарнітура Apple може вийти з невеликою затримкою у першому кварталі 2023 року. Аналітик також вважає, що в перший рік Apple продасть від 1 до 1,5 мільйона одиниць своєї нової гарнітури.
Також згадується, що чіп власної розробки стане однією з головних відмінностей гарнітури віртуальної реальності Apple від конкурентів. Очікується, що пристрій має більше 10 датчиків (включаючи камери).
Фахівці зазначають, що знаючи скрупульозний підхід Apple до своєї техніки, варто очікувати як мінімум добротний продукт, а як максимум — компанія зробить своєрідну «революцію» у світі VR, що зробить цей вид техніки по-справжньому популярним.
За матеріалами: iTechua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.