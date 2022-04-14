“Революцію” доведеться почекати: випуск VR-гарнітури Apple відклали до 2023 року — Finance.ua

“Революцію” доведеться почекати: випуск VR-гарнітури Apple відклали до 2023 року

Деякі аналітики вважали, що гарнітура віртуальної реальності Apple буде випущена наприкінці 2022 року, проте аналітик Джефф Пу з Haitong International Securities каже, що продукт може бути відкладений до 2023 року.

У звіті, опублікованому на сайті 9to5Mac, Пу заявив, що нова гарнітура Apple може вийти з невеликою затримкою у першому кварталі 2023 року. Аналітик також вважає, що в перший рік Apple продасть від 1 до 1,5 мільйона одиниць своєї нової гарнітури.

Також згадується, що чіп власної розробки стане однією з головних відмінностей гарнітури віртуальної реальності Apple від конкурентів. Очікується, що пристрій має більше 10 датчиків (включаючи камери).

Фахівці зазначають, що знаючи скрупульозний підхід Apple до своєї техніки, варто очікувати як мінімум добротний продукт, а як максимум — компанія зробить своєрідну «революцію» у світі VR, що зробить цей вид техніки по-справжньому популярним.

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