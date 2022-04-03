Reuters: постачальники суднового палива припиняють обслуговувати російські судна — Finance.ua
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Reuters: постачальники суднового палива припиняють обслуговувати російські судна

Вчора 11:42Світ
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Продавці морського палива припинили обслуговувати судна під російським прапором у великих європейських центрах, включаючи Іспанію та Мальту, що стало черговим ударом по експорту москви.
Про це повідомили у Reuters.
Втрата доступу до пунктів заправки в Середземному морі створює серйозні логістичні проблеми для російських нафтових танкерів, які прямують з балтійських портів до Азії, а також створює занепокоєння з приводу можливого застрягання в морі з легкозаймистими вантажами, кажуть джерела судноплавства.
Проблеми з оплатою через банківські обмеження також додали ускладнення з угодами з судновим паливом, вартість якого зазвичай оплачується в доларах США.
Одне джерело Reuters повідомило, що кораблі під російським прапором не можуть забезпечити морське паливо на Мальті та Іспанії — усіх основних зонах бункерування або дозаправки в Середземному морі.
«Кільком танкерам довелося здійснити довший шлях, щоб бункерувати в інших країнах після того, як європейські порти відмовилися надати паливо», — повідомило інше джерело Reuters, знайоме з одним із переміщень танкера.
Урядовий чиновник Мальти заявив, що країна не дозволяє судам під російським прапором заходити до своїх портів.
Прес-секретар міністерства транспорту Іспанії Merchant Marine заявив, що «можливо, що деякі постачальники вживають ці заходи самостійно».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНН
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