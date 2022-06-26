Ретро-кросовер на базі RAV4 викликав шалений ажіотаж — Finance.ua

Ретро-кросовер на базі RAV4 викликав шалений ажіотаж Вчора 23:24 — Технології&Авто

Невелика японська компанія Mitsuoka Motors повідомила, що за перший рік з моменту появи моделі Mitsuoka Buddy продала 900 таких машин — до цього числа входять і вже відвантажені клієнтам авто, і ті, які тільки збирають або готуються збирати. Нагадаємо, Buddy — це конвертована під старі американські позашляховики 70-х Toyota RAV4.

900 отриманих за рік замовлень — колосальний успіх для проекту. Спочатку компанія розраховувала збирати по 150 Buddy на рік, 2021-го через наплив замовлень їй довелося подвоїти потужності свого заводу. На початку 2022-го компанія взагалі домовилася про організацію додаткового випуску моделі на двох аутсорсингових майданчиках.

Замовлення на Бадді продовжують надходити — очікується, що до кінця 2022-го сукупний обсяг проданих та передплачених машин перевищить 1000 одиниць.

Mitsuoka Buddy вперше показали у листопаді 2020-го, виробляти машини почали 24 червня 2021 року.

Від вихідної Toyota RAV4 Міцуока відрізняється оригінальним оперенням та зміненою задньою частиною кузова. Передні крила, капот, бампер виконані у стилі Chevrolet K5 Blazer зразка 1970-1980-х років.

Блок-фари від RAV4 замінені на універсальні прямокутники. Решітка радіатора виконані у вигляді нікельованого «гриля». Позаду стиль щодо звичайного RAV4 змінено оригінальним бампером з хромованою накладкою, а також інтегрованими через перехідник вертикальними ліхтарями від Кадилака.

Довершують ретроекстер’єр хромовані ковпаки коліс. Оригінальні кузовні панелі Buddy виготовлені з поліпропілену та формованого АБС-пластику. Ці технології забезпечують високу візуальну якість та точну геометрію.

MMR За матеріалами:

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