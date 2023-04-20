Ретро-дизайн та нові технології: китайці представили розкішний седан за $725 000 (фото) — Finance.ua
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Ретро-дизайн та нові технології: китайці представили розкішний седан за $725 000 (фото)

Технології&Авто
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Ретро-дизайн та нові технології: китайці представили розкішний седан за $725 000 (фото)
Ретро-дизайн та нові технології: китайці представили розкішний седан за $725 000 (фото)
На автосалоні в Шанхаї відбулася презентація розкішного ретро седана Hongqi L5 другого покоління. Про це розповіли на сайті Autohome.
Виробник преміальних автомобілів Hongqi представив друге покоління свого представницького седана L5. Модель зберегла ретро-дизайн у стилі оригінального Hongqi CA72 1958 року та, на перший погляд, відрізняється від свого попередника лише деякими деталями. Проте нова модель отримала змінений кузов, збільшену решітку радіатора, а також модернізовані бампери та оптику.
Ретро-дизайн та нові технології: китайці представили розкішний седан за $725 000 (фото)
В інтер’єрі розмістили три рідкокристалічні дисплеї, об’єднані в єдиний блок. Для керування функціоналом автомобіля можна використовувати фізичні кнопки на центральному тунелі. Перед водієм розміщено двоспицеве кермо, яке також виконане в ретро-стилі.
Ретро-дизайн та нові технології: китайці представили розкішний седан за $725 000 (фото)
У Hongqi не стали розкривати технічні характеристики седана L5 другого покоління. Відомо, що модель оснастять новим турбованим двигуном V8.
Попереднє покоління моделі збиралося невеликими партіями з 2014 року. Hongqi L5 є найдорожчим автомобілем в історії Китаю. Його вартість сягала 5 млн юанів (725 000 доларів).
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