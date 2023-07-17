Республіка Корея надасть 150 мільйонів доларів на підтримку України — Finance.ua
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Республіка Корея надасть 150 мільйонів доларів на підтримку України

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Республіка Корея цього року має намір надати на підтримку України 150 мільйонів доларів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Республіки Корея Юн Сок Йоль сказав на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
«Минулого року уряд Республіки Корея виділив 100 мільйонів доларів на підтримку України. Цього року ця підтримка складе 150 млн», — сказав Юн Сок Йоль.
Також, за його словами, Республіка Корея цього року підтримає Україну у можливості надання Світовим банком ще 10 млн доларів.
Він додав, що його країна надавала Україні необхідну військову амуніцію. «Минулого року ми надавали бронежилети, шоломи та іншу необхідну амуніцію. Сподіваємося, що цього року рівень нашої допомоги буде набагато більшим», — сказав Юн Сок Йоль.
За його словами, його країна й надалі надаватиме Україні гуманітарну допомогу. Ще у травні було домовлено про постачання в Україну обладнання для гуманітарного розмінування. Юн Сок Йоль зазначив, що його країна продовжує забезпечувати Україну таким обладнанням.
Лідер Республіки Корея зазначив, що в його країні ознайомилися з Формулою миру Зеленського. «І дійсно вважаємо, що дуже необхідно її виконати», — відзначив Юн Сок Йоль.
«Щодо військової підтримки, я і президент Зеленський вважаємо, що найважливіше для України зараз — це забезпечити її безпеку та перемогу», — сказав Юн Сок Йоль.
Своєю чергою, Зеленський підтвердив, що вже відбувається передача Україні машин для розмінування.
Зеленський зазначив, що важливо, аби Республіка Корея була учасницею глобального саміту миру.
«Я запросив Республіку Корея приєднатись до погодженої з лідерами Групи Семи декларації про підтримку України», — сказав Зеленський.
Також президент України запросив Республіку Корея проявити лідерство у створенні в Україні реабілітаційних центрів.
За матеріалами:
УНІАН
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