Республіка Корея може взяти участь у післявоєнній відбудові України, - Шуляк — Finance.ua
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Республіка Корея може взяти участь у післявоєнній відбудові України, - Шуляк

Вчора 12:45Казна та Політика
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Корейська делегація відвідала Бучу та Ірпінь і планує допомогти Україні відбудувати зруйновану інфраструктуру.
Про це повідомляє голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк у Telegram.
«Корея може приєднатися до післявоєнної відбудови України. Потребу в ній офіційна делегація на чолі з керівником правлячої партії Республіки Корея, паном Лі Джун Соком, мала нагоду сьогодні побачити у Бучі та Ірпені на власні очі», — сказала Шуляк.
За її словами, представники Кореї обговорюватимуть це питання із керівництвом своєї країни.
«За словами пана Лі Джун Сока, після побаченого і почутого в Україні він обов’язково зустрінеться з президентом Юном Сок Йольом, щоб обговорити о різні варіанти допомоги. Я ж вдячна за візит та щиро сподіваюся, що Південна Корея може приєднатися до країн, які вже офіційно заявили про бажання отримати „шефство“ над відбудовою українських регіонів, міст, сіл, об’єктів, що постраждали від кривавих рашистів», — підсумувала Шуляк. Нагадаємо, раніше Шуляк розповідала про те, що відновлювати українські регіони та міста вже офіційно висловили бажання Естонія, Великобританія, Іспанія, Тайвань, Греція та інші країни.
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Також раніше голова «Слуги народу» зазначала, що відбудовуючи знищене під час війни житло, особливу увагу приділятимуть безпековому фактору та проектуватимуть нові будинки з сучасними комфортними бомбосховищами.

Що й коли отримають українці замість зруйнованого житла

За матеріалами: РБК-Україна
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