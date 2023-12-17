Рентабельність виробництва цукру в Україні зростатиме попри війну — Finance.ua

Рентабельність виробництва цукру в Україні зростатиме попри війну
Україна стабільно має профіцит цукру, який наступного сезону буде зростати.
Такий прогноз зробив генеральний директор «Укрпромінвест-Агро» Роман Огородов, говориться у повідомленні компанії у Facebook.
Зазначається, що, за деякими оцінками, наступного року посівні площі під цукровим буряком в Україні збільшаться на 10−20%, а виробництво цукру зросте до 2 млн т на рік. Наразі в Україні вже виробляють близько 1,8 млн цукру, а внутрішнє споживання становить 900 тис. т.
«Україна активно експортує цукор до ЄС, і це буде продовжуватися наступного сезону, щоб покрити дефіцит на ринках деяких країн Європейського Союзу. Окрім того, український цукор цікавий і для світового ринку, де, за прогнозами експертів, відбудеться збільшення дефіцитного балансу цього продукту. Тому, навіть з огляду на всі логістичні та інші труднощі, спричинені війною, рентабельність цукрового виробництва в Україні буде мати позитивну динаміку», — прогнозує Роман Огородов.
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