Рентабельність виробництва цукру в Україні зростатиме попри війну — Finance.ua

Рентабельність виробництва цукру в Україні зростатиме попри війну Сьогодні 03:15 — Особисті фінанси

Україна стабільно має профіцит цукру, який наступного сезону буде зростати.

Такий прогноз зробив генеральний директор «Укрпромінвест-Агро» Роман Огородов, говориться у повідомленні компанії у Facebook

Зазначається, що, за деякими оцінками, наступного року посівні площі під цукровим буряком в Україні збільшаться на 10−20%, а виробництво цукру зросте до 2 млн т на рік. Наразі в Україні вже виробляють близько 1,8 млн цукру, а внутрішнє споживання становить 900 тис. т.

«Україна активно експортує цукор до ЄС, і це буде продовжуватися наступного сезону, щоб покрити дефіцит на ринках деяких країн Європейського Союзу. Окрім того, український цукор цікавий і для світового ринку, де, за прогнозами експертів, відбудеться збільшення дефіцитного балансу цього продукту. Тому, навіть з огляду на всі логістичні та інші труднощі, спричинені війною, рентабельність цукрового виробництва в Україні буде мати позитивну динаміку», — прогнозує Роман Огородов.

ukragroconsult За матеріалами:

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