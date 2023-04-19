Renault вирішила переглянути ціни на електрокари — Finance.ua

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Renault вирішила переглянути ціни на електрокари

Технології&Авто
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Renault вирішила переглянути ціни на електрокари
Renault вирішила переглянути ціни на електрокари
Компанія Renault переглядає цінову політику щодо електромобілів у всьому світі, щоб забезпечити конкурентоспроможність після того, як Tesla оголосила про зниження цін на свої автівки.
Про це повідомляє Reuters.
Tesla 14 квітня знизила ціни в Європі, Ізраїлі та Сінгапурі розширивши глобальну акцію, яку розпочала в Китаї у січні.
Тепер головний виконавчий директор Renault Фабріс Камболів заявив, що компанія хоче проаналізувати країни та ринки для визначення рівня конкурентоспроможності, який необхідний, «щоб залишитися у грі».
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«Зрозуміло, що (зниження цін на Tesla) є викликом, починаючи з витрат. Це попередження, на яке ми дивимось», — висловився він.
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Продажі французького автовиробника зросли на 9% у першому кварталі 2023 року, вказуючи на те, що стратегія реструктуризації, зосереджена на найбільш прибуткових моделях, може почати окупатися після чотирьох років зниження доходів.
За словами Камболіва, в березні продажі електрифікованої моделі Renault Megane зросли, попри дуже обмежену політику знижок. Однак зараз модель коштує стільки ж, скільки і її основний конкурент від Tesla.
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Після зниження ціни минулого тижня Tesla Model 3 стартує у Франції від 41 990 євро, тоді як Megane Electric коштує 42 000 євро.
У першому кварталі 2023 року у країні було продано 3570 одиниць Megane E й 3158 одиниць Tesla Model 3. Однак американський автовиробник також продав у Франції 9364 екземпляри своєї більш престижної автівки Model Y.

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