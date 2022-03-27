Renault може списати активи АвтоВАЗу на 2,2 мільярда євро — Finance.ua

Renault може списати активи АвтоВАЗу на 2,2 мільярда євро

російські активи Renault на суму 2,2 мільярда євро виявляються занадто токсичними, й компанія шукає шляхи позбавлення від АвтоВАЗу.

П’ятнадцять років тому за збанкрутілим АвтоВАЗом вишукувалась справжня черга покупців: General Motors, Fiat та альянс Renault-Nissan планували увійти на ринок, що мав розвиватись.

Врешті-решт, Renault купив пакет акцій «АвтоВАЗа» у 2007 році та оформив отримані 68% підприємство в іноземній юрисдикції. Хоча минулого року власність все ж була переоформлена вже на місцеву юрособу.

Паралельно Renault придбала частину території заводу «Москвич» та організувала там збирання моделей під своєю маркою. Спочатку виробництво було спільним, а у 2012 році французька група повністю викупила потужності та остаточно створила «Рено росія» у 2014 році.

Вартість активів

Протягом кількох тижнів Renault не хотіла приєднуватися до масового відтоку міжнародних автовиробників із росії. Закриття заводів і припинення продажів обійдуться французькому бренду набагато дорожче, ніж його конкурентам.

Минулого року Renault продала в країні понад 480 тис. автомобілів — це був другий результат після ринку Франції.

Не маючи інших варіантів, у Renault деякий час намагались зберігати подобу статус-кво. Через кілька днів після того, як росія вторглася в Україну, компанія тимчасово зупинила свій збиральний конвеєр під москвою через проблеми з постачанням та логістикою.

Проте пізніше стало відомо, що московське виробництво відновлено знову. Тим не менш, під тиском громадськості та українських дипломатів, 24 березня було оголошено про зупинку заводу.

Також Renault оголосила, що спише вартість своїх активів у росії на суму 2,2 мільярда євро, що еквівалентно приблизно третині його ринкової капіталізації. Вочевидь, що такі плани з’явились на фоні можливої націоналізації виробництва.

До речі, в компанії Mercedes вже оцінили можливі збитки від подібної націоналізації.

Група Renault також оцінює варіанти щодо своєї частини акцій АвтоВАЗу. На разі два заводи у Тольятті та Іжевську, де задіяні 45 тис. співробітників, працюють з перебоями, а з квітня майже весь персонал буде відправлений у вимушену відпустку.

За оцінками Fitch Ratings, таким чином Renault не зможе відновити свої позиції на ринку, а ринкова капіталізація компанії впаде нижче вартості її частки в Nissan.

Тим не менш, як вважає видання Automotive News, активи АвтоВАЗу наразі є токсичними й навряд знайдеться покупець, які забажає їх придбати.

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