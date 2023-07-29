Ремонт Tesla: заміна якої деталі обійдеться в половину вартості авто — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ремонт Tesla: заміна якої деталі обійдеться в половину вартості авто

Технології&Авто
53
Ремонт Tesla: заміна якої деталі обійдеться в половину вартості авто
Ремонт Tesla: заміна якої деталі обійдеться в половину вартості авто
Tesla — електромобіль, який заощаджує ваші кошти на придбання палива. Проте заміна однієї деталі на автомобілі може коштувати, як половина авто.
Про це повідомило видання Insider. Зазначили, що мова йде про заміну акумулятора в електромобілі.
Акумулятори розряджаються з різною швидкістю, що залежить від ряду факторів: як заряджався автомобіль, у якому середовищі перебував. Загалом заміна батареї на Tesla може коштувати від 5 до 20 тисяч доларів.
Проте акумуляторні батареї Tesla розроблені таким чином, щоб вони працювали якнайдовше. Зокрема, виробник дає гарантію на акумулятори протягом 8 років або до 240 тисяч кілометрів, залежно від того, що настане раніше. Тоді як в США Tesla здають на брухт після 320 тисяч кілометрів пробігу, а в Європі після 240 тисяч кілометрів.
Своєю чергою виробник Tesla покращує батареї. Зокрема, у 2020 році представили новий акумулятор 4680, який може у п’ять разів більше зберігати енергії, ніж попередні покоління. Це стало можливим завдяки більш щільній конструкції та покращеній хімії. Також ці батареї дешевші у виробництві.
За матеріалами:
uaportal.com
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.