Релокація бізнесу: у безпечні регіони перевезено 178 українських підприємств — Finance.ua
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Релокація бізнесу: у безпечні регіони перевезено 178 українських підприємств

Вчора 10:44Фондовий ринок
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Станом на 5 квітня Міністерство економіки отримало від підприємства 1424 заявки на релокацію, з них 1417 опрацьовані
Про це йдеться в повідомленні Міністерства.
Загалом, з початку роботи програми переміщення бізнесу з зони бойових дій на безпечні території:
  • 178 бізнесів повністю завершили релокацію потужностей з зон бойових дій, з них 67 вже відновили роботу на нових місцях;
  • Для 465 підприємств знайдені обладнані майданчики і вони передані для транспортування службам «Укрзалізниці» та «Укрпошти»;
  • по решті заявок фахівці Мінекономіки та влади на місцях зараз підбирають нові локації для розміщення.
«Більшість бізнесів, що беруть участь у програмі релокації, працюють у сфері виробництва та переробної промисловості. Це виробники харчової продукції, легкої промисловості, підприємства машинобудування. Є серед учасників програми і підприємства оптової торгівлі, які переміщують на Захід свої логістичні центри, зокрема склади з готовою продукцією», — повідомив заступник Міністра економіки України Ігор Дядюра.
Багато серед релокованих підприємств і IT-компаній. Українські програмісти вже створили потужні кластери у Львові та на Закарпатті.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, Урядова програма релокації українських приватних підприємств на безпечні території нашої країни створена за дорученням Президента України Володимира Зеленського.
Програма релокації передбачає державну допомогу у:
  • підборі площ для розміщення виробництва;
  • переміщенні та розселенні персоналу;
  • підборі працівників в місці дислокації після переїзду.
Переміщення обладнання підприємства здійснюється силами «Укрзалізниці» та «Укрпошти», у випадку потреби залучаються субпідрядники, які мають можливості транспортувати вантажі.
Програмою релокації може скористатися будь-який бізнес, що перебуває в зоні ризику через бойові дії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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