Релокація бізнесу: у безпечні регіони перевезено 178 українських підприємств — Finance.ua

Загалом, з початку роботи програми переміщення бізнесу з зони бойових дій на безпечні території:
178 бізнесів повністю завершили релокацію потужностей з зон бойових дій, з них 67 вже відновили роботу на нових місцях;
Для 465 підприємств знайдені обладнані майданчики і вони передані для транспортування службам «Укрзалізниці» та «Укрпошти»;
по решті заявок фахівці Мінекономіки та влади на місцях зараз підбирають нові локації для розміщення.
«Більшість бізнесів, що беруть участь у програмі релокації, працюють у сфері виробництва та переробної промисловості. Це виробники харчової продукції, легкої промисловості, підприємства машинобудування. Є серед учасників програми і підприємства оптової торгівлі, які переміщують на Захід свої логістичні центри, зокрема склади з готовою продукцією», — повідомив заступник Міністра економіки України Ігор Дядюра.
Багато серед релокованих підприємств і IT-компаній. Українські програмісти вже створили потужні кластери у Львові та на Закарпатті.
Довідка
Finance.ua:
Нагадаємо, Урядова програма релокації українських приватних підприємств на безпечні території нашої країни створена за дорученням Президента України Володимира Зеленського.
Програма релокації передбачає державну допомогу у:
підборі площ для розміщення виробництва;
переміщенні та розселенні персоналу;
підборі працівників в місці дислокації після переїзду.
Переміщення обладнання підприємства здійснюється силами «Укрзалізниці» та «Укрпошти», у випадку потреби залучаються субпідрядники, які мають можливості транспортувати вантажі.
Програмою релокації може скористатися будь-який бізнес, що перебуває в зоні ризику через бойові дії.