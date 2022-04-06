Релокація бізнесу: у безпечні регіони перевезено 178 українських підприємств — Finance.ua

Релокація бізнесу: у безпечні регіони перевезено 178 українських підприємств

Вчора 10:44 — Фондовий ринок

Станом на 5 квітня Міністерство економіки отримало від підприємства 1424 заявки на релокацію, з них 1417 опрацьовані

Про це йдеться в повідомленні Міністерства.

Загалом, з початку роботи програми переміщення бізнесу з зони бойових дій на безпечні території:

178 бізнесів повністю завершили релокацію потужностей з зон бойових дій, з них 67 вже відновили роботу на нових місцях;

Для 465 підприємств знайдені обладнані майданчики і вони передані для транспортування службам «Укрзалізниці» та «Укрпошти»;

по решті заявок фахівці Мінекономіки та влади на місцях зараз підбирають нові локації для розміщення.

«Більшість бізнесів, що беруть участь у програмі релокації, працюють у сфері виробництва та переробної промисловості. Це виробники харчової продукції, легкої промисловості, підприємства машинобудування. Є серед учасників програми і підприємства оптової торгівлі, які переміщують на Захід свої логістичні центри, зокрема склади з готовою продукцією», — повідомив заступник Міністра економіки України Ігор Дядюра.

Багато серед релокованих підприємств і IT-компаній. Українські програмісти вже створили потужні кластери у Львові та на Закарпатті.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, Урядова програма релокації українських приватних підприємств на безпечні території нашої країни створена за дорученням Президента України Володимира Зеленського.

Програма релокації передбачає державну допомогу у:

підборі площ для розміщення виробництва;

переміщенні та розселенні персоналу;

підборі працівників в місці дислокації після переїзду.

Переміщення обладнання підприємства здійснюється силами «Укрзалізниці» та «Укрпошти», у випадку потреби залучаються субпідрядники, які мають можливості транспортувати вантажі.

Програмою релокації може скористатися будь-який бізнес, що перебуває в зоні ризику через бойові дії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.