Рекордний прибуток: в Нацбанку повідомили, скільки українські банки заробили за пів року — Finance.ua

Рекордний прибуток: в Нацбанку повідомили, скільки українські банки заробили за пів року Сьогодні 14:01 — Фондовий ринок

Рекордний прибуток: в Нацбанку повідомили, скільки українські банки заробили за пів року

Банківський сектор у першому півріччі 2023 року отримав 67,6 млрд грн прибутку, порівняно з 4,6 млрд грн збитку за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

«Платоспроможні банки в першому півріччі 2023 року отримали 67,6 млрд грн чистого прибутку порівняно з 4,6 млрд грн збитку за аналогічний період минулого року», — сказано в повідомленні.

Головними чинниками прибутковості сектору залишаються зростання процентних доходів, передусім від високоліквідних активів, та несуттєві обсяги формування резервів.

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Операційний дохід банків зріс на 35% р/р.

Чистий процентний дохід за перше півріччя збільшився на 41% у порівнянні з показником січня-червня минулого року. Попри збільшення процентних витрат унаслідок підвищення процентних ставок за депозитами, процентні доходи зросли суттєвіше.

Попри певне уповільнення у весняні місяці, зокрема внаслідок зменшення операцій з картками, чистий комісійний дохід зріс на 22% р/р.

Чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви збільшився у першому півріччі 2023 року на 57% р/р — до 87,4 млрд грн.

Темпи відрахувань у резерви під збитки від активних операцій знизилися порівняно з показниками першого півріччя минулого року на 92%. Загалом із початку повномасштабного вторгнення банки сформували резерви під кредити на 103 млрд грн.

Рентабельність капіталу сектору на 1 липня 2023 року становила 56% порівняно з мінус 4% рік тому. Нарахований за півріччя податок на прибуток перевищив відповідний річний показник історично найприбутковішого 2021 року.

Станом на 1 липня 2023 року лише вісім банків із 65 платоспроможних установ були збитковими із сукупним збитком 112 млн грн.

Довідка Finance.ua:

чистий прибуток державного ПриватБанку за січень-червень 2023 року становив 29,75 млрд грн, що в 4,7 раза перевищує цей показник за аналогічний період 2022 року;

Національний банк України оголосив про проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства в А-Банку та Банку ¾.



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