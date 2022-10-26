Рекордний бюджетний дефіцит: у Мінфіні чекають допомоги від Заходу у 2023 році — Finance.ua

Рекордний бюджетний дефіцит: у Мінфіні чекають допомоги від Заходу у 2023 році Вчора 17:32 — Казна та Політика

Україна потребує додаткового зовнішнього фінансування для покриття дефіциту держбюджету наступного року. Міністр фінансів Сергій Марченко сказав про це під час візиту до Німеччини в рамках Українсько-Німецького економічного форуму.

Про це він заявив у інтерв’ю теленовинній службі Tagesschau.

«Дефіцит державного бюджету у 2023 році прогнозується на рівні 38 млрд доларів. Я постійно веду переговори з колегами з різних країн-партнерів, міністрами фінансів щодо надання Україні зовнішнього фінансування для забезпечення першочергових видатків державного бюджету», — зазначив Марченко.

Під час інтерв’ю міністр фінансів також підкреслив, що в цих складних умовах повномасштабної агресії рф проти України вкрай необхідно зберегти економічну стійкість України.

Нагадаємо, новий голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що загальна потреба у фінансуванні у 2023 році складе 38 млрд доларів. Він зазначив, що його залучення — це спільна справа для всіх урядових організацій.

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