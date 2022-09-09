Рекордне літо в Європі: як сонячна енергія заощадила мільярди євро — Finance.ua

Рекордне літо в Європі: як сонячна енергія заощадила мільярди євро Вчора 11:14

Виробництво сонячної енергії у літній період в Європі зросла на 28% в порівнянні з 2021 роком.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg

Сонячні батареї виробляли близько 12% електроенергії в ЄС з травня по серпень. Згідно з аналізом Ember, ця енергія коштувала б 29 мільярдів євро (28,9 мільярда доларів), якби вона вироблялася на електростанціях, що працюють на природному газі.

Це врятувало континент від ще більшої залежності від дорогого викопного палива в умовах найсерйознішої енергетичної кризи за останні десятиліття.

«Інвестиції в сонячну енергію окупилися. Кожна тераватт-година сонячної електроенергії допомогла скоротити споживання газу, заощадивши мільярди для громадян Європи. Зрозуміло, що нам потрібно стільки сонячної енергії, скільки ми можемо отримати», — сказав Павло Чізак, аналітик Ember.

Аналіз Ember показав, що в літні місяці сонячна генерація досягла 99,4 терават-годин, що на 28% більше, ніж роком раніше. Це заощадило близько 20 мільярдів кубометрів природного газу для виробництва електроенергії.

Очікується, що нові сонячні ферми будуть з’являтися по всій Європі такими темпами, що вироблена ними електроенергія буде бити рекорди щоліта, принаймні, протягом наступного десятиліття.

Зазначається також, що цього літа попит різко виріс, оскільки Європа постраждала від сильної спеки.

Нещадна спека і посуха висушили водні шляхи, що забезпечують гідроенергетику, ще одну ключову альтернативу газовій та вугільній енергетиці. Велика частина французьких ядерних реакторів була зупинена на технічне обслуговування, що позбавило енергосистему ще одного з найважливіших джерел низьковуглецевої електроенергії на континенті.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.