Рекордна кількість вживаних іномарок з серпня 2022: ТОП-10 найпопулярніших авто (інфографіка) — Finance.ua

Рекордна кількість вживаних іномарок з серпня 2022: ТОП-10 найпопулярніших авто (інфографіка) Сьогодні 08:00 — Технології&Авто

Рекордна кількість вживаних іномарок з серпня 2022: ТОП-10 найпопулярніших авто (інфографіка)

Впродовж серпня український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

Про це повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з липнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже на 12%.

Відносно серпневого показника минулого року попит на імпортовані авто з пробігом зріс на 27%.

Отже, серпневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за попередні 12 місяців.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 45%. Далі йдуть: дизельні - 32%; електромобілі - 15%; авто з ГБО — 5%; гібриди — 3%.

Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вчергове став Volkswagen Golf.

Середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери становить 10 років.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 127 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.

До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі: Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.