Рекордна кількість вживаних іномарок з серпня 2022: ТОП-10 найпопулярніших авто (інфографіка) — Finance.ua
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Рекордна кількість вживаних іномарок з серпня 2022: ТОП-10 найпопулярніших авто (інфографіка)

Технології&Авто
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Рекордна кількість вживаних іномарок з серпня 2022: ТОП-10 найпопулярніших авто (інфографіка)
Рекордна кількість вживаних іномарок з серпня 2022: ТОП-10 найпопулярніших авто (інфографіка)
Впродовж серпня український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
Про це повідомляє Укравтопром.
У порівнянні з липнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже на 12%.
Відносно серпневого показника минулого року попит на імпортовані авто з пробігом зріс на 27%.
Отже, серпневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за попередні 12 місяців.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 45%. Далі йдуть: дизельні - 32%; електромобілі - 15%; авто з ГБО — 5%; гібриди — 3%.
Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вчергове став Volkswagen Golf.
Рекордна кількість вживаних іномарок з серпня 2022: ТОП-10 найпопулярніших авто (інфографіка)
Середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери становить 10 років.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 127 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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