Рекордна кількість росіян визнала власне банкрутство — Finance.ua

Рекордна кількість росіян визнала власне банкрутство
За перше півріччя 2023 року суди визнали банкрутами 163 тисячі громадян росії - на третину більше, ніж за аналогічний період роком раніше.
Про це пише місцеве видання «Известия» із посиланням на офіційні дані.
За кількістю громадян-банкрутів найбільше у московській області та москві. У цих регіонах їх кількість досягає 7,97 тис. та 7,75 тис. відповідно. Далі йде Краснодарський край (7,74 тис.), Свердловська область (6,13 тис.) та Башкортостан (5,79 тис.).
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Основну частину процедур неспроможності (96,5%), як і раніше, ініціюють самі громадяни, решту — конкурсні кредитори та держоргани.
З моменту існування інституту судового банкрутства фізосіб — 1 жовтня 2015 року — неплатоспроможними визнано вже 916 тисяч росіян, випливає зі статистики.
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