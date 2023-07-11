Рекордна кількість росіян визнала власне банкрутство — Finance.ua

Рекордна кількість росіян визнала власне банкрутство Сьогодні 04:24 — Фондовий ринок

Рекордна кількість росіян визнала власне банкрутство

За перше півріччя 2023 року суди визнали банкрутами 163 тисячі громадян росії - на третину більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Про це пише місцеве видання «Известия» із посиланням на офіційні дані.

За кількістю громадян-банкрутів найбільше у московській області та москві. У цих регіонах їх кількість досягає 7,97 тис. та 7,75 тис. відповідно. Далі йде Краснодарський край (7,74 тис.), Свердловська область (6,13 тис.) та Башкортостан (5,79 тис.).

Основну частину процедур неспроможності (96,5%), як і раніше, ініціюють самі громадяни, решту — конкурсні кредитори та держоргани.

З моменту існування інституту судового банкрутства фізосіб — 1 жовтня 2015 року — неплатоспроможними визнано вже 916 тисяч росіян, випливає зі статистики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.