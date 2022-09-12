Регулятор США відкриє офіс для обслуговування заявок від криптокомпаній — Finance.ua

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Регулятор США відкриє офіс для обслуговування заявок від криптокомпаній

Фінтех і Картки
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Регулятор США відкриє офіс для обслуговування заявок від криптокомпаній
Регулятор США відкриє офіс для обслуговування заявок від криптокомпаній
Комісія США з цінних паперів та бірж (SEC) має намір створити новий офіс для обслуговування заявок від криптовалютних компаній.
Про це повідомляє The Block з посиланням на Сіселі ЛаМоте, помічника директора з операцій розкриття інформації у Відділі корпоративних фінансів SEC.
Повідомляється, що офіс входитиме до складу Відділу корпоративних фінансів, який розкриває інформацію для компаній, що торгуються на біржі.
За словами Ламот, SEC в пошуках спеціаліста, який керуватиме офісом. Також очікується, що офіс матиме юридичний та бухгалтерський відділи для роботи з криптовалютними компаніями, які захочуть проконсультуватися у регулятора або подати заявку.

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ЛаМоте також заявила, що SEC вважає новий офіс необхідним для розгляду «унікальних» заявок на реєстрацію криптоактивів, переважна більшість яких регулятор розглядає як цінні папери. Більшість криптоіндустрії протистояла цьому визначенню чи інакше уникала реєстрації нових монет як цінних паперів, що часто призводило до штрафних санкцій чи судовим розглядам.
До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.
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За матеріалами:
cryptomisto
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