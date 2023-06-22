Регулятор США подав до суду на Amazon через обман клієнтів — Finance.ua

Регулятор США подав до суду на Amazon через обман клієнтів Сьогодні 18:00

Федеральна торгова комісія США (FTC) подала до суду на компанію Amazon, звинувативши її в тому, що вона обманом змушує клієнтів підписуватися на свій сервіс Prime без їхньої згоди і «саботує» спроби скасувати їхні підписки.

У позові, поданому в четвер, FTC заявила, що Amazon використовував «маніпулятивний, примусовий або оманливий дизайн інтерфейсу користувача, відомий як „темні шаблони“, щоб обманом змусити споживачів підписатися на підписку Prime з автоматичним оновленням».

«Amazon обманом змушував людей підписуватися на постійні підписки без їхньої згоди, що не тільки розчаровувало користувачів, але й коштувало їм значних грошей», — заявила голова регулятора Ліна Хан.

Amazon назвав претензії FTC «неправдивими», заявивши, що скасувати членство в Prime було «зрозуміло і просто».

Компанія стверджує, що регулятор оголосив про справу без будь-якого попередження, «в розпал наших дискусій зі співробітниками FTC, щоб переконатися, що вони розуміють факти, контекст і юридичні питання, і до того, як ми змогли провести діалог з самими членами комісії до того, як вони подали позов до суду».

Цей позов є ще одним кроком FTC проти великих технологічних компаній, таких як Amazon, Google і Meta, які були розпочаті FTC та іншими антимонопольними регуляторами у Вашингтоні, оскільки вони борються з антиконкурентними або антиспоживчими діловими практиками.

Економічна Правда За матеріалами:

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