Регулятор планує позапланово перевірити «Центренерго» — Finance.ua

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Регулятор планує позапланово перевірити «Центренерго»

Казна та Політика
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Регулятор планує позапланово перевірити «Центренерго»
Регулятор планує позапланово перевірити «Центренерго»
Національна комісія з регулювання в сферах енергетики й комунальних послуг планує позапланово перевірити державну енергогенеруючу компанію — ПАТ «Центренерго» — через відсутність відповіді щодо стану пошкоджених обʼєктів.
Про це повідомляє ExPro.
Зазначається, що рішення про проведення позапланової невиїзної перевірки виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії планують прийняти на засіданні 5 вересня.
Як зазначено в обґрунтуванні, НКРЕКП листом від 8 серпня звернулася до «Центренерго» з проханням надати актуалізовану станом на 1 серпня інформацію щодо об'єктів, пошкоджених (зруйнованих) внаслідок бойових дій.
Компанія надала відповідь листом від 10 серпня, але фактично запитувана інформація надана не була.
Нагадаємо, державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» планує імпортувати вугілля для проходження осінньо-зимового періоду 2023−2024 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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