Регулятор дозволив фінансувати будівництво на заході України — Finance.ua

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Регулятор дозволив фінансувати будівництво на заході України

Вчора 10:32Казна та Політика
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Регулятор дозволив фінансувати будівництво на заході УкраїниРегулятор дозволив фінансувати будівництво на заході України, shutterstock.com
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку дозволила інститутам спільного інвестування у період воєнного стану фінансувати вже розпочате будівництво в областях західного регіону країни.
Про це повідомляється на сайті Комісії.
Також НКЦПФР дозволила оплачувати винагороду компаніям з управління активами та зберігачам.
Йдеться про дев’ять областей: Вінницьку, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську, Рівненську, Хмельницьку та Чернівецьку.
Розмір винагороди КУА та зберігачів, а у разі недержавних пенсійних фондів — їх адміністраторів, не повинен перевищувати середньомісячного розміру винагороди за попередні 12 місяців.
Крім того, Комісія дозволила виплачувати дивіденди ІСІ, які були нараховані до 24 лютого 2022 року, а також продовжувати депозитні договори, але в обсягах не вище існуючих.
За матеріалами: Економічна Правда
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