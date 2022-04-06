Регіони зможуть закуповувати будматеріали для відновлювальних робіт за кошти держбюджету — Finance.ua

Регіони зможуть закуповувати будматеріали для відновлювальних робіт за кошти держбюджету

Вчора 15:12 — Нерухомість

Як повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій України, регіони за рахунок коштів Державного бюджету зможуть закуповувати будівельні матеріали і невідкладно проводити першочергові аварійно-ремонтні роботи на об’єктах, які пошкоджені внаслідок збройної агресії рф.

Відповідний проєкт постанови розроблений Мінрегіоном було прийнято на засіданні Уряду 5 квітня.

«Це рішення дозволить в умовах воєнного стану оперативно придбати найнеобхідніші будівельні матеріали для проведення відновлювальних робіт у лікарнях, адміністративних приміщеннях, житлових будівлях та комунальних підприємствах, що зазнали пошкоджень внаслідок бойових дій», — зазначив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Проєкт постанови передбачає можливості придбання будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об’єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій, замовником яких є військові адміністрації в населених пунктах, які постраждали внаслідок бойових дій.

Йдеться про придбання таких матеріалів:

скло для відновлення віконних і дверних блоків;

OSB-плити (ДСП та ДВП плити), гіпсокартонні плити, бруси, дошки та рейки;

металевий дріт, цвяхи, саморізи;

плівка, тенти;

листи металеві (профнастил) та шиферні плити.

Нагадаємо, раніше Уряд спростив процедури щодо імпорту будівельної продукції, необхідної для відбудови зруйнованої інфраструктури.

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