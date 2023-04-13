Реформа «Укроборонпрому» відкладена — Finance.ua

Реформа «Укроборонпрому» відкладена Сьогодні 08:32 — Казна та Політика

Реформа «Укроборонпрому» відкладена

Перетворення державного концерну «Укроборонпром» на акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» поки не розпочолася через відсутність опублікованої постанови на сайті уряду.

Про це повідомляє пресслужба Незалежної антикорупційної комісії (НАКО).

В Секретаріаті Кабміну підтвердили, що постанова про реформу оборонного концерну поки відсутня у публічному доступі.

«На засіданні Уряду 21.03.2023 прийнято постанову Кабінету Міністрів «Про утворення акціонерного товариства „Українська оборонна промисловість“. Станом на 11.04.2023 зазначена постанова оформлюється відповідно до регламентних вимог», — ідеться у листі Секретаріату, який є у розпорядженні НАКО.

Наразі документ відсутній у публічному доступі. Проєкт постанови був поданий на Кабмін ще в червні 2022 року. Таким чином, загалом уряд працює над документом понад 9 місяців.

У НАКО наголошують, що без постанови Кабміну, перетворення «Укроборонпрому» не може розпочатися. Відтак вкотре відкладаються старт корпоративної реформи оборонної галузі, яка покликана зробити систему управління державними виробниками зброї прозорою і незалежною від впливу політиків та відкрити доступ до додаткових фінансових інструментів.

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Нагадаємо, 6 жовтня 2021 року набрав чинності закон «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності», який мав перетворити неефективну форму управління виробниками зброї «концерн» в акціонерне товариство, де 100% акцій належить державі.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на засіданні 21 березня ухвалив рішення про перетворення державного концерну «Укроборонпром» на акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість», у якому 100% акцій належить державі.

Як пояснили у держконцерні, процес перетворення «Укроборонпрому» та його підприємств не впливає на виробництво озброєння та військової техніки для потреб Сил безпеки та оборони України.

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