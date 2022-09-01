Реформа стимулюючого тарифоутворення для операторів системи розподілу дозволила Україні успішно інтегруватися до єдиної енергомережі ЄС — експерт — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Реформа стимулюючого тарифоутворення для операторів системи розподілу дозволила Україні успішно інтегруватися до єдиної енергомережі ЄС — експерт

Енергетика
52
Реформа стимулюючого тарифоутворення для операторів системи розподілу нарівні з сертифікацією «Укренерго» дозволила Україні успішно інтегруватися до єдиної енергомережі ЄС і в період війни дозволила обленерго оперативно ремонтувати пошкоджені лінії електропередачі.
Про це повідомляє виконавчий директор громадської спілки «Розумні електромережі України» Олександр Баранюк в рамках засідання Energy Club.
За словами Баранюка, впровадження стимулюючого тарифоутворення для операторів системи розподілу — серйозна реформа, до якої готувалась держава 8 років.
«Це говорив і прем’єр-Міністр, і згадував в промовах президент. Всі сказали, що ми виконали частину євроінтеграційних процесів. І зараз ми повинні в цих процесах залишатися», — підкреслив Баранюк.
На думку керівника профільної спілки операторів системи розподілу, RAB-тариф дозволив перекинути значні кошти в операційні затрати, які розподілялись по-різному.
«Тому не можна в цьому сенсі піддавати критиці RAB-тариф, тому що це стало підтримкою як для компаній, так і для влади, яка не розробляла особливого плану для ОСРів, як їм діяти. ОСР самі зорієнтувалися, самі взяли наявні ресурси і самі правильно застосували», — зазначив він.
Нагадаємо, раніше голова комітету з енергетики Верховної Ради Андрій Герус зазначив, що реформа стимулюючого тарифоутворення була правильним рішенням.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.