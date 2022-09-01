Реформа стимулюючого тарифоутворення для операторів системи розподілу дозволила Україні успішно інтегруватися до єдиної енергомережі ЄС — експерт — Finance.ua

Реформа стимулюючого тарифоутворення для операторів системи розподілу дозволила Україні успішно інтегруватися до єдиної енергомережі ЄС — експерт Вчора 21:30 — Енергетика

Реформа стимулюючого тарифоутворення для операторів системи розподілу нарівні з сертифікацією «Укренерго» дозволила Україні успішно інтегруватися до єдиної енергомережі ЄС і в період війни дозволила обленерго оперативно ремонтувати пошкоджені лінії електропередачі.

Про це повідомляє виконавчий директор громадської спілки «Розумні електромережі України» Олександр Баранюк в рамках засідання Energy Club

За словами Баранюка, впровадження стимулюючого тарифоутворення для операторів системи розподілу — серйозна реформа, до якої готувалась держава 8 років.

«Це говорив і прем’єр-Міністр, і згадував в промовах президент. Всі сказали, що ми виконали частину євроінтеграційних процесів. І зараз ми повинні в цих процесах залишатися», — підкреслив Баранюк.

На думку керівника профільної спілки операторів системи розподілу, RAB-тариф дозволив перекинути значні кошти в операційні затрати, які розподілялись по-різному.

«Тому не можна в цьому сенсі піддавати критиці RAB-тариф, тому що це стало підтримкою як для компаній, так і для влади, яка не розробляла особливого плану для ОСРів, як їм діяти. ОСР самі зорієнтувалися, самі взяли наявні ресурси і самі правильно застосували», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше голова комітету з енергетики Верховної Ради Андрій Герус зазначив, що реформа стимулюючого тарифоутворення була правильним рішенням.

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