Reebok повертається до росії під новим брендом — Finance.ua

Reebok повертається до росії під новим брендом Вчора 09:45 — Фондовий ринок

Reebok повертається до росії під новим брендом

Компанія з виробництва спортивного одягу, взуття та аксесуарів Reebok повертається до росії. Товари будуть продавати не в оригінальних магазинах, а через інший бренд.

Товари Reebok будуть продавати в магазинах турецького холдингу Flo. Раніше компанія отримала право на реалізацію бренду.

російським клієнтам Reebok почали приходити листи на електронну пошту про відновлення роботи на території рф. Поки точних термінів початку продажу немає.

«Поспішаємо поділитися, що поки роздрібні та інтернет-магазин Reebok призупинили свою роботу, компанія ТОВ „ФЛО Обувь ру“ отримала право здійснювати продаж товарів під брендом Reebok в росії», — йдеться у повідомленні.

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