Reebok повертається до росії під новим брендом — Finance.ua
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Reebok повертається до росії під новим брендом

Фондовий ринок
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Reebok повертається до росії під новим брендом
Reebok повертається до росії під новим брендом
Компанія з виробництва спортивного одягу, взуття та аксесуарів Reebok повертається до росії. Товари будуть продавати не в оригінальних магазинах, а через інший бренд.
Товари Reebok будуть продавати в магазинах турецького холдингу Flo. Раніше компанія отримала право на реалізацію бренду.
російським клієнтам Reebok почали приходити листи на електронну пошту про відновлення роботи на території рф. Поки точних термінів початку продажу немає.
«Поспішаємо поділитися, що поки роздрібні та інтернет-магазин Reebok призупинили свою роботу, компанія ТОВ „ФЛО Обувь ру“ отримала право здійснювати продаж товарів під брендом Reebok в росії», — йдеться у повідомленні.

Російський економічний корабель, іди на##й 🧐

За матеріалами:
РБК-Україна
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