Realme представила новий смартфон — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Realme представила новий смартфон

Фондовий ринок
12
Китайська компанія Realme презентувала новий бюджетний смартфон Realme V23i.
Realme представила новий смартфон
Про це повідомляє GSM Arena.
Пристрій має 16,7-сантиметровий рідкокристалічний дисплей з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення екрана в 90Гц.
Усередині смартфона встановлений процесор MediaTek Dimensity 700 та батарея з ємністю в п’ять тисяч мегаампер за годину.
Головна камера має 13 Мп, у той час як у селфікамери — 8 Мп.
Сам смартфон, який працює на оперативній системі Android 12, буде доступний у двох кольорах — світло-синьому та чорному.
Вартість Realme V23i з операційною пам’яттю в 4Гб та внутрішньою пам’яттю в 128Гб становитиме 288 доларів США.
Як повідомляв Укрінформ, китайська компанія Honor презентувала у середу, 23 листопада, новий складаний смартфон Honor Magic Vs.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.