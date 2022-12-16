Realme представила новий смартфон — Finance.ua

Realme представила новий смартфон Сьогодні 02:58 — Фондовий ринок

Китайська компанія Realme презентувала новий бюджетний смартфон Realme V23i.

Про це повідомляє GSM Arena

Пристрій має 16,7-сантиметровий рідкокристалічний дисплей з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення екрана в 90Гц.

Усередині смартфона встановлений процесор MediaTek Dimensity 700 та батарея з ємністю в п’ять тисяч мегаампер за годину.

Головна камера має 13 Мп, у той час як у селфікамери — 8 Мп.

Сам смартфон, який працює на оперативній системі Android 12, буде доступний у двох кольорах — світло-синьому та чорному.

Вартість Realme V23i з операційною пам’яттю в 4Гб та внутрішньою пам’яттю в 128Гб становитиме 288 доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, китайська компанія Honor презентувала у середу, 23 листопада, новий складаний смартфон Honor Magic Vs.

Укрінформ За матеріалами:

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