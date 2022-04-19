Разом з експертами напрацьовуємо нові безпекові стандарти житлової забудови, - Шуляк — Finance.ua

Разом з експертами напрацьовуємо нові безпекові стандарти житлової забудови, - Шуляк

Вчора 09:12 — Нерухомість

У парламенті працюють над переглядом норм, за якими будуватимуть житло.

Про це повідомляє голова партії «Слуга народа» Олена Шуляк.

«Сьогодні ми вивчаємо показовий досвід країн, які можуть забезпечити своїх людей надійними бомбосховищами. А також спілкуємося з провідними експертами та учасниками ринку, які поділяють думку про необхідність будувати нове житло та інфраструктурні об’єкти з укриттями. Однозначно, це питання плануємо врегульовувати на законодавчому рівні, з прописаними нормами та правилами», — сказала Шуляк.

За її словами, парламентарі разом з провідними спеціалістами, учасниками ринку та експертами вже переглядають норми, за якими треба будувати в майбутньому, й напрацьовують нові безпекові стандарти будівництва.

Зокрема, вивчають досвід Швейцарії, де бомбосховища можуть прихистити 100% населення, та будівельні норми Ізраїлю.

«Це має стати однією з вимог користувачів житла. Тобто, покупці житла звертатимуть на це увагу — чи є в будинку сучасні безпечні та комфортні бомбосховища та паркінги. Тому як варіант розглядаємо проєктування нових будинків з укріпленим підземним паркінгом, який в майбутньому може виконувати роль надійного бомбосховища», — пояснила вона.

Нові правила забудови передбачає й реформа будівництва, що спрямована на знищення корупції через переведення роботи галузі в електронну площину та встановлення високої відповідальності за порушення.

Крім того, це нова якість будівництва у всьому: в питанні інклюзивності, енергоощадності, збереження історичних пам’яток, законності зведення будівлі.

«Вимоги часу потребують укриттів у наших домівках. Перезапуск життєдіяльності постраждалих міст точно буде з урахуванням необхідності надійних укриттів. Сьогоднішній досвід війни став для наших міст та сіл занадто болючим уроком, щоб його ігнорувати», — впевнена Шуляк.

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