«Разом до Перемоги!»: ПриватБанк спільно з українськими плакатистами створили надихаючий новорічний календар 2024 — Finance.ua

ПРОМО «Разом до Перемоги!»: ПриватБанк спільно з українськими плакатистами створили надихаючий новорічний календар 2024 Сьогодні 15:55 — Особисті фінанси

ПриватБанк привітав клієнтів з Різдвяними та новорічними святами побажанням Перемоги та новим надихаючим арт проектом - календарем, створеним спільно з митцями українського плакату.

Як розповіла маркетинг директор банку Вікторія Губіна, підтримка і популяризація українського мистецтва для банку є соціальною місією. Саме український плакат з перших днів війни став потужним явищем, яке відоме і в Україні, і в світі. Найкращі українські митці з першого дня вторгнення створюють дивовижні роботи, щоб згуртувати українців та розказати всьому світу про нашу війну.

«Ми відібрали прекрасні роботи митців, які живуть і працюють в Україні. Вони відображають ті прагнення та почуття, що сповнюють всіх нас, — відзначила Вікторія Губіна. — Це жага до Перемоги. За неї бʼються наші захисники, борються волонтери, працюють бізнеси. Її згадують діти у своїх мріях і листах до Миколая. Маємо надію, що наш календар стане важливим нагадуванням: щодня всі ми, українці, наближаємо Перемогу та справедливий мир. Словами. Діями. Повагою та підтримкою одне одного.»

Новорічний календар — результат співпраці ПриватБанку та українського соціального проєкту Sunseed Art, що популяризує вітчизняний плакат у країні та світі. У добірку увійшли роботи відомих плакатистів Анастасії Пустоварової, Віктора Грудакова, Студії «Брати», Марії Фої, Олесі Драшкаби та Катерини Лісової.

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