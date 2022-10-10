Ракетні удари рф по Україні посилили нервозність на світових біржах – Reuters — Finance.ua

Ракетні удари рф по Україні посилили нервозність на світових біржах – Reuters Вчора 19:47 — Фондовий ринок

Ракетні удари рф по Україні посилили нервозність на світових біржах – Reuters

Глобальні акції впали у понеділок після ракетних обстрілів України з боку рф, а нове занепокоєння з приводу економічних перспектив спрямувало інвесторів у безпечні активи, такі як долар і облігації.

Про це пише Reuters.

«Будь-яка віра в те, що Федеральна резервна система перейде до більш м’якої позиції щодо грошово-кредитної політики, була погашена в п’ятницю даними, які показали, що рівень безробіття в США знизився у вересні, вказуючи на постійну жорсткість ринку праці», — пише агентство.

Долар тримався стабільно по відношенню до кошика валют, тоді як низка ринкових показників нервозності інвесторів щодо ризику показала чергове зростання.

«Мені було цікаво, чи ринки дивляться на ситуацію в Україні і думають, що це рухає нас до кінця — такою була перша реакція на прогрес, якого українська армія досягла влітку. Такої реакції більше не відбувається і це явно сприймається лише як зростання напруженості, а не як кінець чогось», — сказав Кіт Джукес, голова валютної стратегії Societe Generale.

«У нас є геополітична напруженість, і ми все ще на шляху до більш жорсткої монетарної політики в Штатах», — додав він.

Індекс MSCI All-World опускався на 0,4%, знижуючись четвертий день поспіль. Загальноєвропейський індекс STOXX 600 впав на 0,2%, показавши тижневі мінімуми, а FTSE 100 впав на 0,4%.

Економічна Правда За матеріалами:

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