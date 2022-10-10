Ракетні удари рф по Україні посилили нервозність на світових біржах – Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ракетні удари рф по Україні посилили нервозність на світових біржах – Reuters

Фондовий ринок
313
Ракетні удари рф по Україні посилили нервозність на світових біржах – Reuters
Ракетні удари рф по Україні посилили нервозність на світових біржах – Reuters
Глобальні акції впали у понеділок після ракетних обстрілів України з боку рф, а нове занепокоєння з приводу економічних перспектив спрямувало інвесторів у безпечні активи, такі як долар і облігації.
Про це пише Reuters.
«Будь-яка віра в те, що Федеральна резервна система перейде до більш м’якої позиції щодо грошово-кредитної політики, була погашена в п’ятницю даними, які показали, що рівень безробіття в США знизився у вересні, вказуючи на постійну жорсткість ринку праці», — пише агентство.
Долар тримався стабільно по відношенню до кошика валют, тоді як низка ринкових показників нервозності інвесторів щодо ризику показала чергове зростання.
«Мені було цікаво, чи ринки дивляться на ситуацію в Україні і думають, що це рухає нас до кінця — такою була перша реакція на прогрес, якого українська армія досягла влітку. Такої реакції більше не відбувається і це явно сприймається лише як зростання напруженості, а не як кінець чогось», — сказав Кіт Джукес, голова валютної стратегії Societe Generale.
«У нас є геополітична напруженість, і ми все ще на шляху до більш жорсткої монетарної політики в Штатах», — додав він.
Індекс MSCI All-World опускався на 0,4%, знижуючись четвертий день поспіль. Загальноєвропейський індекс STOXX 600 впав на 0,2%, показавши тижневі мінімуми, а FTSE 100 впав на 0,4%.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.