Raiffeisenbank розірвав відносини з кількома банками в рф — Finance.ua

Raiffeisenbank розірвав відносини з кількома банками в рф

Вчора 14:29 — Фондовий ринок

Raiffeisenbank розірвав відносини з кількома банками в рф

Австрійська група Raiffeisenbank International (RBI) розірвала відносини з кількома банками в росії з відкритими в RBI кореспондентськими рахунками. Водночас рішення не стосується російської дочки «Райфайзенбанку».

Про це повідомляє російський РБК

«У квітні 2022 року Raiffeisenbank International прийняв оперативне рішення про припинення відносин з деякими банками-респондентами в росії», — заявив представник банку.

Водночас він не відповів, яку співпрацю з якими саме банками розірвано.

Нагадаємо, раніше швейцарський банк Credit Suisse заморозив 10,4 мільярда франків (10,63 мільярда доларів) активів клієнтів у першому кварталі в рамках санкцій, запроваджених у зв’язку з вторгненням росії в Україну.

Водночас ЄС готується ще потужніше вдарити по фінансовій системі рф. Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррелль заявив, що ЄС у шостому пакеті санкцій проти москви готує відключення додаткових російських банків від SWIFT.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.