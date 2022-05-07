Raiffeisenbank розірвав відносини з кількома банками в рф — Finance.ua
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Raiffeisenbank розірвав відносини з кількома банками в рф

Вчора 14:29Фондовий ринок
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Raiffeisenbank розірвав відносини з кількома банками в рфRaiffeisenbank розірвав відносини з кількома банками в рф
Австрійська група Raiffeisenbank International (RBI) розірвала відносини з кількома банками в росії з відкритими в RBI кореспондентськими рахунками. Водночас рішення не стосується російської дочки «Райфайзенбанку».
Про це повідомляє російський РБК.
«У квітні 2022 року Raiffeisenbank International прийняв оперативне рішення про припинення відносин з деякими банками-респондентами в росії», — заявив представник банку.
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Водночас він не відповів, яку співпрацю з якими саме банками розірвано.
Нагадаємо, раніше швейцарський банк Credit Suisse заморозив 10,4 мільярда франків (10,63 мільярда доларів) активів клієнтів у першому кварталі в рамках санкцій, запроваджених у зв’язку з вторгненням росії в Україну.
Водночас ЄС готується ще потужніше вдарити по фінансовій системі рф. Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррелль заявив, що ЄС у шостому пакеті санкцій проти москви готує відключення додаткових російських банків від SWIFT.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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