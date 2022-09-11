Рахунки за електроенергію становитимуть близько 15% ВВП Європи і зростуть на €2 трлн на початку наступного року – прогноз Goldman Sachs — Finance.ua
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Рахунки за електроенергію становитимуть близько 15% ВВП Європи і зростуть на €2 трлн на початку наступного року – прогноз Goldman Sachs

Енергетика
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Рахунки за електроенергію становитимуть близько 15% ВВП Європи і зростуть на €2 трлн на початку наступного року – прогноз Goldman Sachs
Рахунки за електроенергію становитимуть близько 15% ВВП Європи і зростуть на €2 трлн на початку наступного року – прогноз Goldman Sachs
Аналітики Goldman Sachs Group Inc. вважають, що рахунки за електроенергію для європейських домогосподарств зростуть на €2 трлн на своєму піку на початку наступного року, що свідчить про необхідність державного втручання.
Про це пише Bloomberg.
На своєму піку рахунки за електроенергію становитимуть близько 15% валового внутрішнього продукту (ВВП) Європи, написали аналітики на чолі з Альберто Гандольфі та Мафальдою Помбейро.
«На наш погляд, ринок продовжує недооцінювати глибину, широту та структурні наслідки кризи. Ми вважаємо, що вони будуть навіть глибшими, ніж нафтова криза 1970-х років», — додали експерти.
Вони вважають, що цінові обмеження і так званий тарифний дефіцит могли б зменшити тиск на вартість, згладивши зростання тарифів, обмеживши короткострокове падіння промислового виробництва і значно знизивши регуляторні ризики.
За словами аналітиків Goldman, запровадження граничних цін на виробництво електроенергії може заощадити ЄС близько €650 млрд на рахунках за електроенергію та запропонувати споживачам і ринкам деяке полегшення, дозволяючи урядам відмовитися від податку на непередбачений прибуток.
Інвестори повинні віддавати перевагу акціям компаній, які розробляють відновлювані джерела енергії, оскільки вони мають отримати вигоду зі структурно вищих цін на енергію, пишуть аналітики, виділяючи RWE AG, Energias de Portugal SA та Orsted A/S.
На думку Гандольфі та Помбейро, цінові обмеження не вирішать проблему повністю, а це означає, що може знадобитися тарифний дефіцит, щоб розподілити сплеск рахунків на 10–20 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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