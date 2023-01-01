Рахункова палата цьогоріч проведе понад 60 аудитів: які сфери чекають на перевірку — Finance.ua

Рахункова палата цьогоріч проведе понад 60 аудитів: які сфери чекають на перевірку
Рахункова палата затвердила план роботи на 2023 рік, протягом якого планує провести понад 60 аудитів.
Про це повідомив її голова Валерій Пацкан.
Перевірки охоплять всі важливі сфери: безпеку та обороноздатність, охорону здоров’я, освіту, інфраструктуру, економіку, енергетику та екологію.
«Насамперед важливо перевірити ефективність використання коштів на потреби, пов’язані з війною... Аудитори Рахункової палати вивчатимуть, як використовувалися бюджетні кошти на закупівлю, розробку та модернізацію озброєння та військової техніки, реабілітацію військових, соціальний захист внутрішньо переміщених осіб, облаштування бомбосховищ у школах тощо» , — розповів Пацкан.
Рахункова палата також проведе аналіз позик, які залучалися до держбюджету в 2022 році від іноземних держав, міжнародних фінансових установ та організацій.
Крім того, аудитори проаналізують діяльність Міноборони щодо використання технічної допомоги під час воєнного стану, а також органів з управління об’єктами держвласності щодо визначення шкоди та збитків, завданих війною.
Аудити торкнуться також економічної галузі, зокрема, Рахункова палата перевірить повноту нарахувань та своєчасність надходжень до держбюджету акцизного податку з пального та сплати військового збору, а також — ефективність використання бюджетних коштів у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
Також перевірки проведуть у природоохоронній сфері, а ще вивчать ефективність використання субвенцій з держбюджету місцевим бюджетам, зокрема на розвиток комунальної інфраструктури, підтримку окремих установ та заходів у сфері охорони здоров’я та забезпечення окремих видатків райрад.
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