Рахункова палата цьогоріч проведе понад 60 аудитів: які сфери чекають на перевірку — Finance.ua

Рахункова палата цьогоріч проведе понад 60 аудитів: які сфери чекають на перевірку Сьогодні 03:15 — Казна та Політика

Рахункова палата затвердила план роботи на 2023 рік, протягом якого планує провести понад 60 аудитів.

Про це повідомив її голова Валерій Пацкан.

Перевірки охоплять всі важливі сфери: безпеку та обороноздатність, охорону здоров’я, освіту, інфраструктуру, економіку, енергетику та екологію.

«Насамперед важливо перевірити ефективність використання коштів на потреби, пов’язані з війною... Аудитори Рахункової палати вивчатимуть, як використовувалися бюджетні кошти на закупівлю, розробку та модернізацію озброєння та військової техніки, реабілітацію військових, соціальний захист внутрішньо переміщених осіб, облаштування бомбосховищ у школах тощо» , — розповів Пацкан.

Рахункова палата також проведе аналіз позик, які залучалися до держбюджету в 2022 році від іноземних держав, міжнародних фінансових установ та організацій.

Крім того, аудитори проаналізують діяльність Міноборони щодо використання технічної допомоги під час воєнного стану, а також органів з управління об’єктами держвласності щодо визначення шкоди та збитків, завданих війною.

Аудити торкнуться також економічної галузі, зокрема, Рахункова палата перевірить повноту нарахувань та своєчасність надходжень до держбюджету акцизного податку з пального та сплати військового збору, а також — ефективність використання бюджетних коштів у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Також перевірки проведуть у природоохоронній сфері, а ще вивчать ефективність використання субвенцій з держбюджету місцевим бюджетам, зокрема на розвиток комунальної інфраструктури, підтримку окремих установ та заходів у сфері охорони здоров’я та забезпечення окремих видатків райрад.

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