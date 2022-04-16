Радник Зеленського оцінив дефіцит держбюджету України в $8 млрд/міс — Finance.ua

Радник Зеленського оцінив дефіцит держбюджету України в $8 млрд/міс

Вчора 16:11 — Казна та Політика

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко в інтерв’ю виданню The New Yorker оцінив дефіцит українського бюджету на рівні близько $8 млрд на місяць, тоді як раніше міністр фінансів Сергій Марченко прогнозував його на квітень-травень в $5-7 млрд на місяць.

«Падіння нашої економіки внаслідок ворожої агресії значне. Майже половина наших підприємств працює не в повну потужність. Наші бюджетні надходження суттєво впали, а бюджетний дефіцит збільшився. Цей дефіцит потрібно фінансувати», — сказав Устенко.

За його словами, для України в нинішніх умовах було б недоцільним робити запозичення на міжнародних фінансових ринках для покриття цього дефіциту, але якщо країни «Великої сімки» нададуть $50 млрд нового фінансування, це дасть змогу вирішити проблему дефіциту, принаймні, ще на шість місяців.

«Нам потрібна додаткова фінансова підтримка, зокрема зі Сполучених Штатів. Звичайно, США були дуже люб’язні, надавши нам зброю. Але цього мало», — зазначив радник глави Української держави.

Він також закликав США та інших членів G7 надати велику фінансову підтримку українському уряду, який і фінансує оборону в умовах війни, і продовжує соціальні виплати і підтримку свого населення.

Водночас він наголосив, що першочерговим завданням є запровадження енергетичного ембарго, оскільки воно б’є по найбільш вразливому місцю рф.

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«Ми говоримо: погляньте, ви припиняєте закупівлю російської ікри. Однак те, що справді може завдати удару по російській військовій машині — це нафта. А з нафтою досі нічого не сталося — тривають постійні розмови, які так ні до чого і не привели», — сказав Устенко.

За його словами, деякі європейські країни почали купувати навіть більше російського газу і нафти, ніж до війни. Хоча це може пояснюватися і тим, що ці країни намагалися нарощувати свої енергетичні запаси в очікуванні ембарго, яке, на їхню думку, буде запроваджено.

Радник президента України визнав, що Німеччина та Франція — дві найбільші економіки ЄС — скоротили імпорт російської нафти з початку війни, але зазначив, що вони все ще купують великі обсяги цього енергоносія.

На думку Устенка, Вашингтон повинен посилити тиск на своїх європейських союзників, щоб вони приєдналися до енергетичного ембарго.

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