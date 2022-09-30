Раді рекомендували прийняти за основу законопроект про Митний тариф: що він передбачає — Finance.ua

Раді рекомендували прийняти за основу законопроект про Митний тариф: що він передбачає
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ВР прийняти за основу та в цілому урядовий проект Закону про Митний тариф України (7737 від 05.09.2022).
Про це повідомив представник Уряду у ВР Тарас Мельничук.
Що передбачає законопроект:
- приведення товарної номенклатури України у відповідність до вимог до сучасної сьомої редакції Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2022 року на виконання міжнародних зобов’язань;
- адаптацію статистичної системи України до міжнародних методів, стандартів та класифікації;
- стандартизацію зовнішньоторговельної документації;
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- усунення розбіжностей у версіях систем української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності України та країн — торговельних партнерів;
- прискорення та спрощення процедури митного оформлення товарів під час здійснення зовнішньоторговельних операцій.
Також, законопроектом не передбачається зміна ставок ввізного мита на товари, а лише зміна класифікації окремих товарів.
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