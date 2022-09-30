Раді рекомендували прийняти за основу законопроект про Митний тариф: що він передбачає — Finance.ua

Раді рекомендували прийняти за основу законопроект про Митний тариф: що він передбачає Вчора 15:15 — Казна та Політика

Раді рекомендували прийняти за основу законопроект про Митний тариф: що він передбачає

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ВР прийняти за основу та в цілому урядовий проект Закону про Митний тариф України (7737 від 05.09.2022).

Про це повідомив представник Уряду у ВР Тарас Мельничук.

Що передбачає законопроект:

приведення товарної номенклатури України у відповідність до вимог до сучасної сьомої редакції Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2022 року на виконання міжнародних зобов’язань;

адаптацію статистичної системи України до міжнародних методів, стандартів та класифікації;

стандартизацію зовнішньоторговельної документації;

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усунення розбіжностей у версіях систем української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності України та країн — торговельних партнерів;

прискорення та спрощення процедури митного оформлення товарів під час здійснення зовнішньоторговельних операцій.

Також, законопроектом не передбачається зміна ставок ввізного мита на товари, а лише зміна класифікації окремих товарів.

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