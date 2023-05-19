Раді пропонують встановити кримінальну відповідальність за приховування факту пропозиції, обіцянки або отримання хабаря — Finance.ua

Раді пропонують встановити кримінальну відповідальність за приховування факту пропозиції, обіцянки або отримання хабаря Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9305 щодо посилення боротьби з корупцією та попередження випадків хабарництва серед держслужбовців та посадовців міських органів самоврядування.

Проєкт пропонує внести зміни до Кримінального кодексу України, зокрема — виключити з Кримінального кодексу України статтю 370 (провокація підкупу) з метою надання можливості правоохоронним органам правомірно здійснювати провокацію підкупу в рамках спеціальних операцій, з метою викриття та подальшого притягнення до кримінальної відповідальності чиновників, які допускають у своїй діяльності прояви корупції, зокрема — у вигляді хабарництва.

Також документом пропонується доповнити ККУ новою статтею 369−1, якою встановити кримінальну відповідальність за приховування факту пропозиції, обіцянки, або отримання неправомірної вигоди.

Окремо закріплено внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про оперативна-розшукову діяльність», якимипередбачається можливість проведення співробітниками правоохоронних органів операцій з провокації підкупу з метою виявлення та фіксації діянь, передбачених статтями 368, 369 та 369−2 Кримінального кодексу України.

Законопроєктом вносяться зміни й до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими посилюється відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо отримання подарунків.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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