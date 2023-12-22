Раді пропонують відкласти на рік другий етап земельної реформи — Finance.ua

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Раді пропонують відкласти на рік другий етап земельної реформи

Аграрний ринок
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Раді пропонують відкласти на рік другий етап земельної реформи
Раді пропонують відкласти на рік другий етап земельної реформи
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про відтермінування другого етапу земельної реформи на рік — до 1 січня 2025-го.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі.
«Сьогодні Дмитро Разумков з групою подав законопроєкт № 10 366 про відтермінування цього етапу (земельної реформи. — Ред.) на рік — до 01/01/2025», — повідомив Железняк.
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Депутат додав, що натомість планує подати особисто альтернативний законопроєкт із пропозицією збільшити ліміт продажу земельних ділянок юридичним особам до 100 тис. га через рік.
Нагадаємо, ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021 року. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи — громадяни України з обмеженням у 100 га. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.
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З 1 січня 2024 року в Україні стартує другий етап впровадження ринку землі, коли землю зможуть купувати юридичні особи, зареєстровані в Україні. Придбати можна буде не більше 10 тис. га земель сільськогосподарського призначення.
Президент України Володимир Зеленський раніше звернувся до Премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля із пропозицією опрацювати питання відтермінування збільшення площі земельної ділянки, яку можна придбати «в одні руки» на ринку землі.

Як трансформується ринок землі в умовах війни 🌿

За матеріалами:
Укрінформ
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