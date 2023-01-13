Раді пропонують скасувати мита та ПДВ на ввезення безпілотників — Finance.ua

Раді пропонують скасувати мита та ПДВ на ввезення безпілотників Сьогодні 15:47 — Казна та Політика

Раді пропонують скасувати мита та ПДВ на ввезення безпілотників

У парламент внесено законопроєкти щодо сприяння ввезенню на територію України безпілотних літальних апаратів та низки інших товарів на період воєнного часу.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі

«У парламент внесено законопроєкти № 8360 та № 8361 щодо сприяння ввезенню та звільнення від ПДВ та мита коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення», — йдеться в повідомленні.

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За словами Железняка, ініціатори змін будуть просити колег розглянути документи за максимально швидкою процедурою.

Наразі тексти проєктів на сайті ВР відсутні.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до Податкового та Митного кодексів, що передбачають надання податкових пільг промисловим підприємствам та бізнесу на період воєнного часу.

Законопроєктами, зокрема, пропонується звільнити від ПДВ та мита операції із ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва, устаткування, приладів, витратних матеріалів для забезпечення освітньої діяльності закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Укрінформ За матеріалами:

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