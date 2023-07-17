Радбез ООН вперше обговорить ризики, пов’язані з розвитком штучного інтелекту — Finance.ua

Радбез ООН вперше обговорить ризики, пов’язані з розвитком штучного інтелекту Сьогодні 17:34 — Фінтех і Картки

Радбез ООН вперше обговорить ризики, пов’язані з розвитком штучного інтелекту

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй вперше проведе офіційне обговорення штучного інтелекту цього тижня в Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

Уряди держав у всьому світі розглядають питання, як пом’якшити небезпеки пов’язані з появою технологій штучного інтелекту, які можуть змінити глобальну економіку та ландшафт міжнародної безпеки.

Стверджується, що Великобританія, яка цього місяця головує у Раді Безпеки ООН, прагне отримати глобальну роль у регулюванні ШІ. Обговорення в Радбезі очолить міністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеймс Клеверлі.

Варто зазначити, що генсек ООН Антоніу Гутерріш підтримав пропозицію щодо створення міжнародного органу зі спостереження за ШІ, такого як Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Регулювання штучного інтелекту

В 2022 році штучний інтелект почав стрімко розвиватись. Поштовхом для цього став реліз бота ChatGPT, який почали активно використовувати в безлічі сфер. Через це країни вдаються до регулювання галузі штучного інтелекту.

Генеральний директор компанії OpenAI, яка створила ChatGPT, закликав Конгрес Сполучених Штатів регулювати штучний інтелект. Відомо, що Сенатори США проводять секретні брифінги щодо цього питання.

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