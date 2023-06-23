Радбез ООН скликає засідання через загрозу теракту на Запорізькій АЕС — Finance.ua

Радбез ООН скликає засідання через загрозу теракту на Запорізькій АЕС Сьогодні 10:13

У п’ятницю, 23 червня, Радбез ООН збереться на засідання, на якому обговорить наслідки підриву російськими окупантами Каховської ГЕС та загрозу теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Засідання ініціювали США та Албанія.

На ньому від ООН виступить заступниця генсекретаря з політичних питань Розмарі Дікарло, вона розповість про безпекову й гуманітарну ситуацію в Україні. Засідання заплановано на 17:00 за київським часом.

Та росія теж хоче скликати засідання Радбезу ООН наступного тижня, на ньому вона планує обговорити «західні поставки зброї Україні та їхні наслідки для дипломатичних зусиль з врегулювання української кризи».

Росія планує теракт на Запорізькій АЕС

22 червня президент України Володимир Зеленський заявив з посиланням на дані розвідки, що росія готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції.

Укрінформ За матеріалами:

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