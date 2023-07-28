Рада звільнила від ПДВ тепловізори — Finance.ua

Рада звільнила від ПДВ тепловізори Сьогодні 17:10

Рада звільнила від ПДВ тепловізори

Верховна Рада на засіданні в п’ятницю, 28 липня, прийняла в цілому законопроєкти № 9467 та № 9468, який звільняє від ПДВ та митних платежів низку товарів оборонного призначення, які ввозяться в Україну.

Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

Законопроєкти № 9467 та № 9468 про внесення змін до перехідних положень Податкового кодексу, що стосуються особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони, підримали 294 та 301 народний депутат відповідно.

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Зокрема, проєктами законів звільняються від ПДВ та мита ті товари, які ввозять на митну територію України:

тепловізорні біноклі;

монокуляри;



бінокуляри;



прилади нічного бачення;



далекоміри.



Нагадаємо, Верховна Рада прийняла проєкт змін до Бюджетного кодексу щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості.

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