Рада звільнила Венедіктову — Finance.ua
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Рада звільнила Венедіктову

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Рада звільнила Венедіктову
Рада звільнила Венедіктову
Верховна Рада проголосувала за звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.
Про це повідомили народний депутат Ярослав Железняк у Telegram та Венедіктова у Facebook.
«Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової як генпрокурора України. Вона була присутня на засіданні. Звільнення відбулося з обговоренням. Як і на Комітеті, гучних заяв або звинувачень не було», — повідомив Железняк.
За його словами, звільнення генпрокурорки підтримали 264 депутати.
Нардеп додав, що питання призначення нового очільника ОГП на розгляд парламенту не виносилося.
Пізніше Венедіктова у Facebook написала, що вона «не трималась за крісло», і що наразі «найголовніша мета — це якнайшвидша перемога у війні», а потім — «побудова нової держави, держави верховенства права і демократії».
За словами генпрокурорки, вона пишається тією системою прокуратури, яку залишає.
Венедіктова також зазначила, що радіє тому, що «держава одержала нарешті антикорупційного прокурора, який очолить цей надважливий напрям».

Довідка Finance.ua:

  • 17 липня Зеленський відсторонив від посад генпрокурора Ірину Венедіктову і главу СБУ Івана Баканова. Він пояснив це тим, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур із спецслужбами рф ставить серйозні питання до керівників цих двох органів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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