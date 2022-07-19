Рада звільнила Венедіктову — Finance.ua

Рада звільнила Венедіктову Вчора 14:55 — Валюта

Рада звільнила Венедіктову

Верховна Рада проголосувала за звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.

Про це повідомили народний депутат Ярослав Железняк у Telegram та Венедіктова у Facebook

«Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової як генпрокурора України. Вона була присутня на засіданні. Звільнення відбулося з обговоренням. Як і на Комітеті, гучних заяв або звинувачень не було», — повідомив Железняк.

За його словами, звільнення генпрокурорки підтримали 264 депутати.

Нардеп додав, що питання призначення нового очільника ОГП на розгляд парламенту не виносилося.

Пізніше Венедіктова у Facebook написала, що вона «не трималась за крісло», і що наразі «найголовніша мета — це якнайшвидша перемога у війні», а потім — «побудова нової держави, держави верховенства права і демократії».

За словами генпрокурорки, вона пишається тією системою прокуратури, яку залишає.

Венедіктова також зазначила, що радіє тому, що «держава одержала нарешті антикорупційного прокурора, який очолить цей надважливий напрям».

Довідка Finance.ua:

17 липня Зеленський відсторонив від посад генпрокурора Ірину Венедіктову і главу СБУ Івана Баканова. Він пояснив це тим, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур із спецслужбами рф ставить серйозні питання до керівників цих двох органів.

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Економічна Правда За матеріалами:

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