Рада звільнила Чернишова з посади міністра розвитку громад і територій — Finance.ua

Рада звільнила Чернишова з посади міністра розвитку громад і територій
Верховна Рада підтримала відставку міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.
За звільнення Чернишова проголосували 279 нардепів.
Сам Чернишов фактично підтвердив звільнення, написавши у Facebook пост про вдячність «всім, хто два з половиною роки працював разом у Мінрегіоні, усім, з ким спільно досягли результатів, за які не соромно».
Зранку профільний комітет Ради рекомендував залу підтримати заяву Чернишова про відставку з посади глави Мінрегіону.
Також уже ексглава Мінрегіону на комітеті прокоментував можливе об’єднання Мінрегіону та Мінінфраструктури.
«Така «реконфігурація» опрацьовувається і пов’язана зі скороченням витрат і кількості міністерств. Але «поки про це говорити передчасно», — переповів слова Чернишова Железняк.
Нагадаємо, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов у середу, 2 листопада, подав у відставку.
Поділитися новиною