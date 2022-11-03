Рада звільнила Чернишова з посади міністра розвитку громад і територій — Finance.ua

Рада звільнила Чернишова з посади міністра розвитку громад і територій Вчора 14:35 — Казна та Політика

Рада звільнила Чернишова з посади міністра розвитку громад і територій

Верховна Рада підтримала відставку міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

За звільнення Чернишова проголосували 279 нардепів.

Сам Чернишов фактично підтвердив звільнення, написавши у Facebook пост про вдячність «всім, хто два з половиною роки працював разом у Мінрегіоні, усім, з ким спільно досягли результатів, за які не соромно».

Зранку профільний комітет Ради рекомендував залу підтримати заяву Чернишова про відставку з посади глави Мінрегіону.

Також уже ексглава Мінрегіону на комітеті прокоментував можливе об’єднання Мінрегіону та Мінінфраструктури.

«Така «реконфігурація» опрацьовувається і пов’язана зі скороченням витрат і кількості міністерств. Але «поки про це говорити передчасно», — переповів слова Чернишова Железняк.

Нагадаємо, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов у середу, 2 листопада, подав у відставку.

Економічна Правда За матеріалами:

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