Рада зробила важливий крок для спрощення ввезення гумдопомоги в Україну — Finance.ua
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Рада зробила важливий крок для спрощення ввезення гумдопомоги в Україну

Казна та Політика
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Рада зробила важливий крок для спрощення ввезення гумдопомоги в Україну
Рада зробила важливий крок для спрощення ввезення гумдопомоги в Україну
Верховна Рада прийняла за основу законопроект № 9111 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення порядку ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги».
Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, за цей проект закону проголосували 286 народних обранців.
У пояснювальній записці до документа зазначається, що законопроект вносить зміни до законів України «Про гуманітарну допомогу» та «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
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Зокрема, пропонується узгодити окремі терміни та процедури в законодавстві з урахуванням об'єктивних реалій та закріпити на рівні закону можливість Кабінету Міністрів на встановлення спрощеного порядку визнання товарів гуманітарною допомогою (у тому числі за декларативним принципом), а також її обліку та реєстрації.
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Також планується створити правові підстави для розширення переліку отримувачів та набувачів гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, врегулювати питання правового статусу транспортних засобів, що визнаються гуманітарною допомогою, та вдосконалити порядок надання гуманітарної допомоги іноземним державам.
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Крім цього, буде спрощено порядок обліку та звітування про надходження та розподіл гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану завдяки скасуванню обов’язкового щомісячного звітування до запровадження можливості подання відповідних документів в електронній формі за допомогою автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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