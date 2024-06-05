Рада зобов’язала використовувати біопаливо у транспортній галузі: коли запрацює закон — Finance.ua

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Рада зобов’язала використовувати біопаливо у транспортній галузі: коли запрацює закон

Казна та Політика
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Рада зобов’язала використовувати біопаливо у транспортній галузі: коли запрацює закон
Рада зобов’язала використовувати біопаливо у транспортній галузі: коли запрацює закон
Верховна Рада схвалила в цілому законопроект № 3356-д, який встановлює обов’язкове використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За відповідне рішення проголосувало 235 народних депутатів.
Згідно з ухваленим законом, Верховна Рада зобов’язала виробників та гуртових продавців додавати в автомобільне пальне 5% рідкого біопалива.
Ця норма почне діяти з 1 травня 2025 року і стосуватиметься бензину, дизельного та газового палива, що реалізується на території України.

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Згідно з пояснювальною запискою, прийняття закону сприятиме приятиме виведенню на якісно новий рівень процесів використання біокомпонентів в Україні. Також очікується збільшення завантаженості вітчизняних спиртових заводів та активізація суміжних галузей, що дозволить створити додаткові робочі місця.
Розвиток індустрії біопалива також стане поштовхом для залучення інвестицій, як іноземних, так і українських, у цю перспективну сферу.
Крім того, важливим позитивним ефектом стане покращення екологічної ситуації за рахунок зменшення викидів шкідливих речовин від транспортних засобів під час згоряння палива з біокомпонентами.

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Це дозволить знизити негативний вплив на навколишнє середовище та наблизитися до екологічних стандартів ЄС.
Як зазначено в порівняльній таблиці, продаж на заправках бензину без біопалива спричиняє накладення штрафу в розмірі семи розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб за кожні 1000 літрів одержаної для реалізації партії бензинів автомобільних.
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