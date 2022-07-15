Рада збільшила видатки на пенсії і соцвиплати – найбільше передбачили для переселенців — Finance.ua

Рада збільшила видатки на пенсії і соцвиплати – найбільше передбачили для переселенців Вчора 08:25 — Казна та Політика

Рада збільшила видатки на пенсії і соцвиплати – найбільше передбачили для переселенців

Верховна Рада на нещодавньому засіданні ухвалила зміни до держбюджету на 2022 рік. Як наслідок — збільшилися видатки на фінансування соціальних програм і пенсій.

Про це повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.

За її словами, ця стаття витрат збільшилася на 73,8 мільярда гривень.

Лазебна наголосила, навіть в умовах війни український уряд працює над тим, щоб максимально залучати кошти, зокрема міжнародні, і підтримувати свою економіку. Адже сильна економіка — це не лише потужна армія, але й виконання соціальних зобов’язань.

Найбільше фінансування було передбачено на програму допомоги внутрішньо переміщеним особам і виплату пенсій,— розповіла Лазебна.

Що буде із субсидіями

Міністерка наголосила, що кошти на субсидії зараз є. Уряд розуміє, що рано чи пізно прийде опалювальний сезон і на тлі втрати роботи та доходів люди потребуватимуть допомоги.

«Ми фінансово забезпечуємо програму субсидій і кажемо людям, що ми її не скорочуємо і не зменшуємо», — додала вона.

Довідка Finance.ua:

упродовж 2022 року українці спостерігатимуть п’ять підвищень пенсійних та різноманітних соціальних виплат. Деякі з них вже відбулися. До кінця року перерахунок пенсій ще заплановано на 1 жовтня та 1 грудня;

уряд 25 травня затвердив зміни до Порядку призначення субсидій. Норми, що з’явилися, стосуються випадків, коли рішення про призначення (відновлення) житлової субсидії приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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